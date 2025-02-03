Взрывное устройство в ЖК "Алые паруса" мог пронести курьер

Взрывное устройство в ЖК "Алые паруса" мог пронести курьер или человек под видом сотрудника коммунальных служб. Об этом сообщили ТАСС оперативные службы.

По информации Mash, СВУ могли заложить под диван, который стоит в холле "Алых Парусов" — по пути от лифтов к главному входу. Бомбу, возможно, привели в действие дистанционно, с помощью камер видеонаблюдения по "украинской" схеме. Взрывчатка сработала, когда жертва выходила из лифта. Целью был, предварительно, Армен Саркисян - глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона "Арбат".

Как пишет Baza со ссылкой на источники, почти у всех пострадавших есть травмы ног: у двух раненых открытые переломы голеней, Саркисяну взрывом оторвало ногу. Это может говорить о том, что бомбу спрятали в диване или кресле.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Саркисяна госпитализировали в тяжелом состоянии, ему ампутируют ногу. Столичный депздрав подтвердил, что один человек погиб, четверо пострадали при взрыве. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, они госпитализированы в стационар.

Обновлено в 13.29 (мск): основатель батальона "Арбат" умер в реанимации.