Маркетплейсы, возможно, будут размещать на первых позициях товары из РФ

Маркетплейсы могут обязать размещать на первых 15 позициях в своих каталогах и в результатах поиска российские товары. С таким предложением выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев, сообщается в его Telegram-канале.

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Он внес законопроект в Госдуму.

По мнению депутата, принятие инициативы поможет развитию отечественной индустрии и усилит конкурентоспособность российских товаров. Также законопроект повысит занятость населения и налоговые поступления в бюджет.

Гусев отметил, что на OZON и Wildberries и других маркетплейсах может появиться "российская полка".

"Почему это круто? Потому что, покупая местное, вы поддерживаете наших производителей. Их рост. А это не только новые рабочие места и больше налогов в бюджет, но и вклад в будущее страны", - написал Гусев.

По его словам, наши производители могут предложить уникальные вещи.

"От сладкого алтайского мёда до чебоксарского трикотажа. С таким подходом маркетплейсы смогут также громко заявить о наших товарах на международной арене", - считает депутат.

Ранее мы сообщали, что в сортировочных центрах Wildberries возобновилась практика досмотра работников с требованием раздеться до нижнего белья. Как заявили несколько сотрудников логистического технопарка "Софьино", в начале января 2025 года на складе маркетплейса в Московской области на территории Софьино ввели новые правила: сотрудники сортировочного центра должны раздеваться до нижнего белья для досмотра на входе.