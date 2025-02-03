В Пермском крае из-за погодных условий закрыли ледовую переправу

В Пермском крае приостановлено функционирование ледовой переправы на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Закрыта переправа между поселком Ильича и селом Троица. Причиной стали погодные условия.

Для работы переправы стало слишком тепло. Отметим, что по данным гидрометцентра, в Пермском крае сегодня от нуля до минус одного градуса мороза, также ожидаются осадки в виде снега с дождем.