Подземный паркинг в жилом комплексе Москвы проверяют сапёры

Подземный паркинг ЖК "Алые Паруса" в Москве, где утром прогремел взрыв, проверяют сапёры. Они ищут подозрительные предметы и автомобили, которые не принадлежат жильцам. По их предположениям, на одной из таких мог приехать исполнитель взрыва.

Как сообщает Telegram-канал Baza, у погибшего сильно повреждено лицо — его личность установить пока не удается.

У одной из пострадавших - 44-летней Дарьи Карселадзе - ранение шеи и ног. Она находится в сознании, но говорить не может. Также при взрыве пострадал 49-летний мужчина, его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Среди пострадавших — охранники и консьержка.

Как сообщает ТАСС, в ЖК взорвалось неустановленное устройство.

Ранее мы сообщали, что взрыв произошел в холле дома в столичном ЖК "Алые паруса". Baza сообщает об одном погибшем. По данным РИА Новости, пострадали три человека. Shot пишет о пятерых раненых.

Предварительно, в подъезде дома на Авиационной улице взорвалось СВУ. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, взорвался в холле на первом этаже. В подъезде есть разрушения.