Взрыв в столичном ЖК "Алые Паруса": погиб один человек

Взрыв неустановленного устройства произошел в холле дома в столичном ЖК "Алые паруса".

Baza сообщает об одном погибшем. По данным РИА Новости, пострадали три человека. Shot пишет о пятерых раненых.

Предварительно, в подъезде дома на Авиационной улице взорвалось СВУ, передает телеграм-канал. Очевидцы сообщили, что предмет, похожий на гранату, взорвался в холле на первом этаже. В подъезде есть разрушения.

Силовики рассматривают версию о покушении, сообщил источник Shot. Взрыв произошел, когда несколько человек (в том числе женщина) шли через холл к выходу из ЖК.