Трамп и Маск приступают к ликвидации "преступной" USAID

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки.

Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.

Также двое должностных лиц USAID были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE) доступ к системам USAID. Главой DOGE является предприниматель Илон Маск. В связи с отказом к доступу он заявил, что агентство – преступная организация, которой "пора умереть".

Еще в одном посте Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ваши деньги с налогов, финансировала исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?"

Президент Сальвадора Наиб Букеле написал в своем аккаунте в X, что "большинство правительств не хотят, чтобы средства USAID поступали в их страны, поскольку они понимают, куда на самом деле оседает большая часть этих денег".

"Сокращение этой так называемой помощи выгодно не только Соединенным Штатам, это также большая победа для остального мира", — полагает политик.

Российский блогер Сергей Колясников, известный как Zergulio, считает, что уши USAID торчат на Украине, в Армении и Белоруссии.

"Именно USAID курировало Навального (внесен в список террористов и экстремистов), "Мемориал" (организация внесена в список иностранных агентов) и множество антироссийских структур в РФ. Да они и сами открыто тут работали и даже после запрета отказались уходить из России. Сирия? И тут они были", — пишет Сергей Колясников в своем telegram-канале.

Впрочем, по его мнению, Трамп и Маск громят USAID не для того, чтобы сделать миру хорошо и "прекратить гадить по всему земному шару". Сергей Колясников считает, что, в случае лишь реорганизации USAID, легче никому не станет, "особенно, если они начнут работать по-настоящему".

"За последние десятилетия прикрываемая ЦРУ USAID превратилась в большую неповоротливую и неэффективную распильно-откатную контору, с которой кормилась прорва представителей Демократической партии США, их друзей и родственников. Достаточно взглянуть на вой лишенных финансирования отечественных либералов и украинских помоек, чтобы понять, что и от малой части доходящих до конечных пользователей американских бюджетов такие деятели раздувались, как клещи на собаке", — пишет блогер.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информполитике Алексей Пушков также полагает, что, если целью окажется лишь реорганизация USAID, то, с учетом целей внешней политики США, это "будут те же яйца, только вид сбоку".