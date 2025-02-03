Зеленский украл деньги американских налогоплательщиков

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признал, что он воровал деньги Вашингтона. Такое мнение выразил в социальной сети ирландский журналист Чей Боуз.

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"Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обворовала американских налогоплательщиков. Поразительно", — написал Боуз.

Так он прокомментировал новость об интервью Зеленского агентству Associated Press. Президент Украины заявил, что из 177 млрд долларов, отправленных из США, Киев получил только около 75 млрд, а куда делись оставшиеся деньги "он не имеет понятия".

Ранее мы сообщали, что США приостановит помощь другим странам на 90 дней. Указ об этом подписал новый президент страны Дональд Трамп, пишет Газета.ру со ссылкой на "Los Angeles Times".

"Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ США по оказанию иностранной помощи на 90 дней до проведения проверок с целью определения их соответствия целям его политики", — пишет издание.

О точном объеме помощи не сообщается.

Чуть больше половины опрошенных россиян (51%) сомневается в способности избранного президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине в течение полугода. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. В то же время 31% опрошенных считают, что Трамп сможет справиться с этой задачей. Еще 18% россиян затрудняются ответить на этот вопрос.