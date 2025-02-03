Состояние богатейших россиян выросло на $14,2 млрд с начала года

С начала 2025 года состояние российских миллиардеров выросло на $14,2074 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

Наиболее заметный рост наблюдался у акционера крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишера Усманова. Он заработал $2,75 млрд, его состояние увеличилось до $17,5 млрд. Состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $2,52 млрд, до $26,7 млрд. Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко получил $1,71 млрд, его состояние достигло $22 млрд.

В декабре сообщалось, что совокупное состояние богатейших предпринимателей из России выросло с начала 2024 года на $7,915 млрд, достигнув $25,3 млрд. Больше всех прибавил основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние выросло более чем на $4 млрд - до $25,3 млрд.