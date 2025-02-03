В Каменске-Уральском будут судить водителя, который "скинул" дорожный знак на голову пешеходу

В Каменске-Уральском перед судом предстанет виновник ДТП 1968 г.р., из-за которого пешеход получил серьезную травму головы. После аварии водитель скрылся с места происшествия, однако его личность все же удалось установить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 2 октября 2023 года около 07.34. Будучи пьяным, водитель "Lada Granta" на высокой скорости выехал на перекресток ул. Шестакова - Калинина со стороны ул. Суворова и, поворачивая налево в сторону ул. 4-й Пятилетки, не справился с управлением, вылетев за пределы дорожной полосы. Автомобиль врезался в дорожный знак 5.19.1 ПДД РФ "Пешеходный переход", который упал на голову женщине-пешеходу 1977 г.р. После этого водитель скрылся с места ДТП.

У пострадавшей были диагностированы: черепно-мозговая травма головы в виде линейного перелома лобной и теменной костей свода черепа справа, ушиб головного мозга средней тяжести, субарахноидальное кровоизлияние лобной области справа, раны теменной области справа, параорбитальная гематома справа и подкожная гематома лобной области справа. Указанная травма расценена экспертами как повлекшая причинение пешеходу тяжкого вреда здоровью.

Виновника ДТП нашли и предъявили ему обвинение по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющем в автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения".

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.