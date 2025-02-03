Бастрыкин заинтересовался отсутствием пандуса в доме сына-инвалида участника спецоперации

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав малолетнего на доступную среду в Чебаркуле Челябинской области, сообщает пресс-служба СК России.

В ведомстве обратили внимание на сообщения в СМИ и социальных сетях о том, что 12-летний сын участника СВО проживает в квартире дома, лестничные марши и входная группа которого не оборудованы электропандусами. Из-за этого ребенок, который передвигается на инвалидной коляске, не может самостоятельно выйти на улицу. Многочисленные обращения его матери в уполномоченные органы остались без результатов.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю челябинского СКР Алексею Колбасину провести проверку.

Ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации в селе Рыбниковском Свердловской области, где некачественный ремонт от управляющей компании стал причиной инвалидности у ребенка.