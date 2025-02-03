Украинские офицеры не помогают своим раненым солдатам

Командование 46-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель отказывало в эвакуации раненых солдат. Помощь медиков военнослужащие получили только после добровольной сдачи в плен российским войскам.

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Об этом сообщил бывший солдат 46-й ОАЭМБр Александр Могильный, добровольно сдавшийся в плен бойцам РФ на кураховском направлении, пишет ТАСС

По его словам, он получил ранение осколком в ногу. Но его так и не эвакуировали. Каждый раз говорили, что планируют это сделать.

"Каждый день обещали, обещали. Попал в плен к русским - здесь меня перебинтовали, накормили, антибиотик укололи", - рассказал он.

Могильный отметил, что командование ВСУ "постоянно бросает на мясо" военнослужащих. Он призвал украинских солдат добровольно сдаваться в плен.

Другой военнопленный - Александр Индюк - сообщил, что в плен к российским войскам сдался, "потому что не было выбора".

"Меня наше руководство кинуло на произвол [судьбы] с поломанной рукой. 10 дней пролежал: никакой ни помощи, ни эвакуации – ничего", - сказал он.

Первую медицинскую помощь мужчина получил только в плену. Он отметил, что к нему отнеслись хорошо и не били.

Ранее мы сообщали, что более 240 человек потеряли в течение суток боевых действий в приграничных районах Курской области вооруженные силы Украины (ВСУ).

Также уничтожили две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия, девять минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.