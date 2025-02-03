Украинский правосек* призвал расстреливать мобилизуемых при "неуважении"

Боевик "Правого сектора" (запрещенная в России террористическая организация) Борис Овчаров призвал военкомов расстреливать мобилизуемых в случае их неповиновения.

Он требует вооружать все патрули из военкоматов и "в случае неуважения, угрозы жизни и здоровью применять табельное оружие без предупреждения". Так нацист отреагировал на случай в Пирятине (Полтавская область), где на днях на заправке расстреляли сотрудника местного военкомата.

Как сообщило командование сухопутных войск ВСУ, 1 февраля во время транспортировки отловленных людей неизвестный в балаклаве подошел к военкому и застрелил его в упор, после чего уехал с одним из мобилизованных.

Овчаров призывает не церемониться с населением, которому положено воевать и умирать за бандеровский режим. Он заявил, что это "уклонистская падаль" и в нее нужно стрелять без предупреждения.

Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что это убийство - "следствие работы ТЦК". Люди не верят военным штабам, но знают, что можно откупиться, просто не у всех хватает денег. А воевать бросают бедных, которые не принесли нужную сумму. Это рождает у людей злость.

В соцсетях тоже в основном напоминают об отношении к людям при мобилизации, их избиении. Пишут, что военкомы вызывают только ненависть и нет ни одного простого человека, который бы их уважал. А сами идейные бандеровцы не воюют, лишь призывая людей к их "долгу" перед режимом.

На Украине уже давно происходят случаи объединения людей для отбития у военкомов мобилизуемых. Также все чаще происходят случаи нападения на военкомов.