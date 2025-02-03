03 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-главу свердловского Минтранса отправили в колонию за взятку в особо крупном

Суд отправил в колонию бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василия Старкова.

Экс-чиновник обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Как было установлено в суде, в сентябре 2023 года на тот момент глава областного Минтранса лично получил от бенефициара строительной организации взятку в 4 млн рублей. По версии следствия, деньги передавались за обеспечение заключения госконтрактов с данным юрлицом на выполнение работ по содержанию автодорог региона и искусственных сооружений на них.

"С целью выполнения взятых на себя договоренностей министр дал на тот момент начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог", который находился от него в служебной зависимости, устное поручение заключить контракты с указанной компанией", - говорилось в материалах дела.

Гособвинитель просил назначить бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства 9 лет колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки – то есть 40 млн рублей. Сегодня, 3 февраля, Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Василию Старкову.

Как передает корреспондент Накануне.RU из зала суда, экс-министр признан виновным. Ему назначено 6,5 года строгого режима и штраф 40 млн. Он лишен награды ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени. Бывший министр взят под стражу в зале суда.

Стоит отметить, что экс-глава свердловского Минтранса признал обвинения во взяточничестве. Сегодня в суд он пришел с большой сумкой вещей, а приговор выслушал без каких-либо эмоций. Сообщалось, что Старков хочет отправиться на СВО сразу после вынесения приговора. Также адвокаты заявили, что деньги, которые оцениваются следствием как полученная взятка, были потрачены на нужды участников специальной военной операции.

Теги: Старков, взятка, министр, приговор


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