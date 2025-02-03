70 украинских беспилотников уничтожили в России за прошедшую ночь

70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над регионами РФ средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Министерство обороны

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Самое большое количество – 27 – над Ростовской областью. 25 БПЛА — над Волгоградской, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над территорией Белгородской и два - над Курской областями.

31 января в Волгоградской области из-за дронов, выпущенных ВСУ, загорелся нефтеперерабатывающий завод. О возгорании высказался губернатор региона Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков одного из БПЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", - привела слова Бочарова пресс-служба правительства области.