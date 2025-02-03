Минфин: власти не обсуждают льготную ипотеку за намерение завести детей

Российские власти не обсуждают запуск новой ипотечной госпрограммы для семей, планирующих завести детей в ближайшие два года.

Об этом заявили в Министерстве финансов. Так в ведомстве впервые официально прокомментировал эту инициативу. Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в парламенте эта идея также не обсуждалась. По словам парламентария, запуск такой льготы привел бы к появлению новых схем обхода требований.

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