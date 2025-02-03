Депутаты предложили взыскивать ущерб с виновника ДТП без полиса ОСАГО

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт на рассмотрение депутатов проект закона, согласно которому, если у потерпевшего в автоаварии водителя есть полис ОСАГО, то страховая компания сначала возмещает ущерб, а затем взыскивает эти средства с виновника дорожно-транспортного происшествия без такого полиса.

Парламентарий заявил, что в настоящее время наблюдается массовая проблема - управление автомобилем водителями, не имеющими полиса ОСАГО. При этом законопослушный водитель, оформивший полис и признанный потерпевшим в аварии с водителем без полиса, рискует не получить полноценную компенсацию.

Нилов отметил, что в рамках гражданско-правовых отношений в судебном порядке процесс может длиться годами. "Поэтому предлагается - если у водителя есть полис ОСАГО и он признан потерпевшим в ДТП, то его страховая компания возмещает ущерб, а затем уже в порядке регресса взыскивает эти средства с виновника", - отметил депутат.

По его словам, у страховщиков есть штат сотрудников и большой опыт работы. Кроме того, издержки по дополнительной работе юристов будут также взысканы с виновника ДТП, сообщает РИА "Новости".

Ранее Центробанк России анонсировал ряд изменений для владельцев полисов ОСАГО.