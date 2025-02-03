Кириенко спрогнозировал рекордный турпоток из России в Абхазию

Туристический сезон 2025 года может стать рекордным для Абхазии по количеству российских туристов.

Как сообщил первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко, "есть все шансы, что турпоток в Абхазию не просто вырастет, а вырастет значительно".

Он также заявил, что ноябрьские события в республике отрицательно сказались на желании россиян посещать Абхазию. При этом глава Администрации надеется, что "связанные с выборной кампанией" эмоции улягутся и туристы не будут опасаться по поводу безопасности, сообщает "Интерфакс".

Ранее туроператоры и турагентства приостановили продажу туров в Абхазию. Это случилось после публикации рекомендаций МИД и Минэкономразвития о нежелательности поездок в эту закавказскую страну.