Генсек НАТО: фронт на Украине движется в "неправильном" направлении

Фронт на Украине движется в "неправильном" направлении.

Как заявил изданию Bild генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, задача Альянса состоит в том, чтобы армия России не достигла своих целей. По его словам, Украина "не проигрывает" и необходимо поддержать ее в "достижении позиции силы".

Глава НАТО призвал союзников предоставить Киеву необходимые системы вооружения, назвав в этом вопросе США и Германию "номером один" и "номером два".

Рютте заявил, что от Германии, учитывая размеры ее экономики, ожидают наращивания военных расходов и производства, а также рекомендовал членам альянса готовиться к войне.