В МВД рассказали о новой мошеннической схеме от имени Ozon

Злоумышленники начали использовать новую схему, предлагая жертвам получить промокод на 10 тыс. руб. от имени Ozon.

При этом маркетплейс не имеет к этому никакого отношения. Как сообщает МВД России, злоумышленники для получения ненастоящего промокода передают жертвам ссылку для того, чтобы связаться якобы с личным менеджером через WhatsАpp, однако после перехода по ссылке человек рискует потерять доступ к своему аккаунту, который переедет к мошенникам.

Для большей убедительности аферисты разместили в своем объявлении надпись WhatsApp© Secured authentication, которая на самом деле ни на что не влияет.

Ранее сообщалось, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных (ПД) не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, ни по одному составу административных правонарушений такой нормы нет.