01 Марта 2025
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Фото: пресс-служба &quot;УГМК-Арены&quot;

На новой домашней арене ХК "Автомобилист" прошел тестовый матч

Сегодня, 28 февраля, на новой "УГМК-Арене" в Екатеринбурге прошел тестовый матч между молодежными командами "Авто" и "Толпар". "Авто" уступил гостям из Уфы в серии буллитов со счетом 3:4.

Организаторы отмечают, что по итогам этого матча в специальный чат-бот поступило более 100 сообщений. Несмотря на то, что главной целью чат-бота в телеграме был сбор замечаний, основная их часть - это слова благодарности строителям за новый знаковый объект, который станет домашней ареной для ХК "Автомобилист", и эмоциональные впечатления гостей.

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

Основными же моментами организации работы нового дома хоккейной команды "Автомобилист", которые требуют улучшения, стали вопросы указателей навигации, разнообразия меню в кафе, количество мусорных баков внутри помещения, а также пожелание разнообразить инвентарь детских комнат.

Всего поступило 116 сообщений и вопросов, на большую часть которых ответы были получены в режиме реального времени, сообщает пресс-служба "УГМК-Арены".

"Все пожелания гостей тестового матча будут переданы администрации спортивной арены и станут основой для дальнейшей работы. Мы говорим вам спасибо за обратную связь! Вместе мы сделаем новую арену по-настоящему домашней и комфортной для всех нас!" - заверили в пресс-службе.

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

Официальное открытие "УГМК-Арены" намечено на 10 марта. 

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

"УГМК-Арена" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба "УГМК-Арены"

Теги: Автомобилист, УГМК-Арена


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