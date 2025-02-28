Выдача ипотеки в январе 2025 года в различных сегментах рынка России сократилась более чем в два раза

Выдача ипотеки в январе 2025 года в различных сегментах рынка России сократилась более чем в два раза по сравнению с декабрем 2024 года - до 32,3 тыс. рублевых кредитов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

Кредитные организации предоставили 32,3 тыс. рублевых ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 127,0 млрд рублей (против 73,4 тыс. рублевых кредитов на сумму 291,1 млрд рублей в декабре)

Сокращение связано в том числе с меньшим количеством рабочих дней в январе после длинных праздников и с пониженным спросом на ипотечные продукты в целом в условиях высоких рыночных ставок, отмечается в обзоре. В годовом сопоставлении предоставление ипотечных кредитов снизилось на 57,4 и 53,3% по количеству и объему соответственно.

Объем выдачи ИЖК по ДДУ в январе был вдвое ниже декабрьского значения - 86,5 млрд рублей против 187,2 млрд рублей в декабре. Объем ипотечных кредитов в сегменте ИЖС также продолжил сокращаться - почти в 3 раза, до 6,6 млрд рублей. Тем не менее совокупная доля кредитов на строящееся жилье в январе возросла до 73,3% общего объема ИЖК (71,7% - месяцем ранее).