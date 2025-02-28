В Екатеринбурге полиция задержала главреда "Вечерних ведомостей"

Главного редактора екатеринбургского интернет-издания "Вечерние ведомости" Владислава Постникова задержала полиция.

Постников сообщил, что ему вменяют ч.1 ст. 20.3 КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами".

"Меня доставляют в отдел. Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по "арестной" статье 20.3 часть 1 КоАП", - написал Постников.

По статье возможен административный арест до 15 суток.