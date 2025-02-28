МЧС: На Сахалине спасли 82 рыбака

МЧСуспешно завершило спасательную операцию на Сахалине. Они спасли с оторвавшейся льдины в Охотском море 82 человека. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС.

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Пострадавших нет. Спасатели обследовали всё ледовое поле и побережье. Всех людей доставили на берег.

Льдина откололась в Охотском море в районе села Стародубское. Первоначально сообщалось, что на ней находятся 200 рыбаков. Любителей рыбалки спасали на лодках, а также на вертолете Ми-8 МЧС России. На месте работали 14 специалистов и 8 единиц техники.

Ранее ведомство сообщало, что произошел отрыв льдины шириной 50 метров.

Это не первый подобный случай в этом месяце. 12 февраля 139 человек также оказались на оторвавшейся льдине в Охотском море. Их эвакуировали спасатели МЧС: 31 специалист и 17 единиц техники. Часть рыбаков вернулась на берег со льдины благодаря удочкам, за которые их вытащили коллеги.