Игорь Седов провел личный прием астраханцев в штабе общественной поддержки ЕР

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов провел прием жителей в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия". Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

Спикер городской Думы рассказал, что к нему обратились активные жители микрорайона Бабаевский. Астраханцы пожаловались на качество работы местного ТСЖ.

Так как вопрос требует юридической проработки, Игорь Седов взял его на контроль.

Кроме того, астраханцы попросили главу Думы оказать содействие в вывозе спиленных веток и очистке территории. Этот запрос Игорь Седов передал запрос в МБУ г. Астрахани «Зеленый город».