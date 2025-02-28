В южноуральской школе появилась коворкинг-зона для будущих металлургов и горняков

В средней школе поселка Остроленского Нагайбакского района Челябинской области появилась специализированная коворкинг-зона. Она предназначена для неформального диалога между школьниками, их родителями и специалистами крупнейшего в районе предприятия по добыче и первичной обработке медесодержащей руды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, инициатива реализована командой местных экспертов. Проект призван менять стереотипы о горнодобывающей и металлургической отрасли и показать подросткам перспективы карьерного роста в этом направлении.

Коворкинг, оборудованный после ремонта в одном из классов школы, станет площадкой для доверительного общения. Здесь ученики 9-11-х классов смогут лично общаться с экологами, горняками, металлургами и другими представителями горнодобывающей отрасли, смогут задать вопросы о профессиях и современных технологиях. Особый акцент сделан на формате разговора на равных – без лекций и уроков, с фокусом на живом диалоге.

"Подростки часто скептически воспринимают советы. Наша задача – создать среду, где они сами захотят узнать больше. Родители тоже смогут участвовать, и это поможет семьям вместе принимать решения о будущем", - рассказала автор проекта, инженер по охране окружающей среды Ирина Батраева.

Горнодобывающая отрасль остается стратегически значимой для Южного Урала. Коворкинг – это шаг к формированию кадрового резерва через прямое взаимодействие с выпускниками. Школьники узнают о востребованных профессиях, возможностях обучения и карьерного роста, а компания – о запросах и ожиданиях будущих специалистов.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию в конкурсе социальных проектов Волонтерского центра РМК "Сила Урала". Из трех десятков идей выбрали пять лучших инициатив для реализации в Свердловской, Челябинской и Оренбургской областях.

"Прежде всего мы старались выбрать проекты, направленные на решение важных социальных вопросов в регионах. В течение года четыре победителя конкурса смогли реализовать свои идеи. Так, в Кыштыме волонтеры провели конкурс семей среди металлургов, чтобы повысить интерес к профессии. В селе Варна активисты решили поддержать местный клуб юных геологов и закупили новое снаряжение для походов. В Орске провели форум добровольцев, который объединил около 400 волонтеров для обмена опытом и развития новых инициатив. Еще один проект, по созданию сада для пожилых людей, будет реализован в Екатеринбурге. И мы очень рады, что благодаря конкурсу в Нагайбакском районе смогли создать замечательную профориентационную площадку для обучения будущих металлургов и горняков", - отметил директор Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.