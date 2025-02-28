В Курской области за сутки отражены четыре атаки ВСУ

Бойцы армии России за сутки отразили нескольких атак ВСУ на Курскую область.

Отражены четыре контратаки противника. За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, шесть минометов, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 64 тыс. военнослужащих, сообщает Минобороны России.

Ранее у населенного пункта Никольский в Курской области ликвидировали четырех диверсантов ВСУ. Еще два взяты в плен.