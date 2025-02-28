МИД РФ: Между Россией и США, возможно, возобновится прямое авиасообщение

На переговорах в столице Турции 27 февраля представители дипломатических миссий России и США обсудили, в том числе, возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил МИД РФ.

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Основной же темой встречи стали совместные шаги по обеспечению финансирования дипмиссий.

"В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций", - указали в дипведомстве.

Переговоры прошли 27 февраля в резиденции генконсула США и продлились почти шесть с половиной часов. Российскую делегацию представлял директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Также обсудили вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США. Наша страна хочет вернуть шесть объектов недвижимости, которые незаконно изъяли в 2016-2018 годах.

Ранее переговоры в Стамбуле назвали конструктивными в Госдепаратаменте США. В беседы обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий.