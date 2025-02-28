На Ямале жителю Оренбуржья вынесли приговор за два убийства и разбой

На Ямале житель Оренбуржья получил срок за убийство двух человек с особой жестокостью и разбой.

В декабре 2022 года 39-летний мужчина через интернет познакомился с жительницей Нового Уренгоя, а потом убил женщину в ее же квартире, вынеся оттуда деньги и украшения. Сумма ущерба составила более 600 тыс. руб.

Следователи доказали причастность мужчины к аналогичному убийству другой женщины, совершённому в сентябре 2022 года в Новом Уренгое. Он задушил её, а позже снял с карточки деньги и продал украшения. Сумма ущерба составила 230 тыс. руб.

Преступник получил пожизненное. Первые пять лет наказания осужденный проведёт в тюрьме, остальные годы – в колонии особого режима, сообщает ямальское окружное управление СКР.