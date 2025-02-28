"Отчаянный призыв" британского премьера о помощи Украине не тронул Трампа

Дональд Трамп направил Европе "отрезвляющий сигнал" про дальнейшее участие Вашингтона в поддержке Украины. Об этом пишет издание Politico, сообщает ТАСС.

В материале говорится, что американского лидера не тронул "отчаянный призыв" премьер-министра Великобритании Кира Стармера к защите Украины после завершения конфликта.

Отмечается, что британский премьер не пытался уговорить американского лидера дать гарантии безопасности для Киева, а лишь просил поддержать усилия европейских стран. На эту просьбу он получил отказ.

Politico подчеркивает, что жесткая позиция главы вашингтонской администрации стала "отрезвляющим предупреждающим сигналом" для европейских союзников в преддверии встречи Трампа с Владимиром Зеленским.

На встрече Трампа и Стармера 27 февраля в Белом доме президент США фактически отказал в военной поддержке Украины. Он считает, что сначала нужно добиться мирного урегулирования на Украине, а уже после этого обсуждать все вопросы, в том числе про отправку миротворцев.

Ранее Трамп предупредил, что США не собираются предлагать украинским властям новые гарантии безопасности, так как этим должна заниматься Европа.

24 февраля СМИ сообщали, что поездка президента Франции Эмманюэля Макрона к Дональду Трампу для получения конкретных обещаний насчет гарантий безопасности для Украины была безуспешной.