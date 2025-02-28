Климов: Тишина после переговоров РФ и США - не признак неудачи

Отсутствие комментариев после переговоров России и США по линии МИД в Стамбуле не говорит о плохих результатах встречи. Об этом сказал в разговоре с изданием "Лента.ру" сенатор Совета федерации Андрей Климов. Он объяснил, что встреча носила технический характер.

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По его словам, еще предстоит много переговоров, а "гипертрофированное внимание" к этим встречам вызвали избыточные ожидания.

"Мы же делаем это не ради пиар-шоу, а для того, чтобы две ядерные сверхдержавы вернулись к нормальным дипломатическим отношениям", — сказал Климов.

Он напомнил, что пока что речь идет только о работе дипломатических представительств в России и в США. Когда будет достигнут результат, об этом сообщат.

Климов сказал, что есть много технических вопросов, решать которые нужно аккуратно.

"Четыре года стороны находились в состоянии сворачивания отношений. Как шестичасовые переговоры могут снять эту накопившуюся проблематику?" — заключил сенатор.

Ранее государственный депаратамент США оценил переговоры с Россией как конструктивные. Они прошли 27 февраля в Стамбуле.