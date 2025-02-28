Глава ВТБ допустил снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Банка России может снизиться до 19% или ниже во втором полугодии, скорее всего, в четвертом квартале.

"Мне кажется, что есть все основания надеяться, что во второй половине года - и уже точно ближе к концу, в четвертом квартале - мы можем ожидать снижения ставки. Я считаю, до 19%, а может, даже и несколько ниже", - сказал Костин в эфире телеканала "Россия-24". По его словам, создается "такое впечатление, что все-таки инфляция сегодня приближается к своему пику".

В декабре Банк России заявил, что повысил ставку до 21% и намерен удерживать ее на высоких уровнях "до победы над инфляцией" в рамках борьбы с избыточным спросом, превышающим возможности производства. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.