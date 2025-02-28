"Во дворах просто безумие творится". Мэр Екатеринбурга призвал лучше бороться с наледью

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальщикам очистить тротуары от наледи. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, речь об этом шла на сегодняшнем совещании с главами администраций районов уральской столицы, а также представителями структурных подразделений мэрии.

"Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах. Во дворах просто безумие творится. Управляющие компании должны создавать нормальные условия для жителей", - поручил Орлов.

Мэр также обратил внимание коммунальных служб на устранение скользкости на тротуарах и у остановочных комплексов. На совещании было отмечено, что актуальной остается работа с управляющими компаниями, в ведении которых находится уборка дворов от гололеда.

Напомним, что в январе нынешнего года прокуратура выявила нарушения при уборке снега в районах Екатеринбурга.