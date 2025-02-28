Мужчину, которого подозревают в убийстве четверых членов ОПГ, задержали спустя 11 лет

Мужчину, которого подозревают в убийстве четверых членов ОПГ, задержали спустя 11 лет. Его нашли в Раменском районе Московской области, в доме в четырёх километрах от места убийства.

По данным SHOT, сейчас следователи выясняют, где он скрывался с 2014 года.

По словам местных жителей, 66-летний Петр Аладышев периодически проживал в посёлке Родники на улице Центральной.

В 2014-м киллера объявили в федеральный розыск по двум статьям: "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Аладышеву грозит пожизненный срок. Также задержаны ещё двое подозреваемых, которые принимали участие в конфликте.

Громкое убийство произошло 18 февраля 2014-го на 33-м километре Егорьевского шоссе в Подмосковье.

Иван Йетти, Александр Зорг, Александр Шульц и Кирилл Боксёр говорили о чём-то возле автомобиля, когда по ним открыли огонь. Стрелявшие скрылись. На месте нашли около 60 гильз от автомата Калашникова, пистолета ТТ, карабина "Сайга". По одной из версий, мотив преступления — криминальный конфликт за контроль над местными водителями и точками продажи контрафактной омывающей жидкости. По материалам дела, жертвы происшествия принадлежали к запрещённой в России организации "Славянский союз".