25 учеников отравились в хабаровской школе

25 учеников отравились в хабаровской школе. Учащиеся образовательного учреждения № 68 обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом 28 февраля сообщила прокуратура региона.

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С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы № 68 в городе Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась, указано в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки прокуроры установили, что при организации питания не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Школу обслуживает АО "Комбинат питания".

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований").

В школе провели дезинфекционные мероприятия, в том числе обработали пищеблок. Уроки идут по расписанию.

Как мы сообщали ранее, 27 февраля в семейном отеле возле озера Тургояк в Челябинской области произошла вспышка инфекционного заболевания, из-за которого пострадали 11 человек. У заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 градусов. Обратившиеся в госпитализации не нуждались, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.