Киев запретил артистам и журналистам выезжать за границу

Министерство культуры Украины запретило с 3 марта выпускать за границу журналистов и деятелей искусства. Решение принято из-за их бегства - многие, выезжая, уже не возвращаются, чтобы не попасть под каток мобилизации.

В 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста не вернулись обратно, заявил советник министра культуры Дмитрий Золотухин. Например, в декабре вызвала резонанс история директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука, который "пропал" во время своей заграничной командировки. По всем этим случаям возбуждены уголовные дела.

Минкульт намерен разработать новый проект получения разрешений, который будет более жестко регулировать вопрос выдачи пропусков.

В январе 2025 года представитель Сухопутных войск ВСУ Наталья Киндратив сказала, что ТЦК (военкоматы) объявили в розыск за уклонение от мобилизации более полумиллиона человек. Реальное количество уклонистов намного больше. Но общество их в большинстве своем поддерживает или как минимум понимает.

При этом на Украине не все согласны с запретом Минкульта, даже те, кто поддерживают местный режим. Так, бывший директор института нацпамяти известный русофоб Владимир Вятрович считает, что власти сами наносят вред "культурной дипломатии" и продвижению украинской культуры за границей. Они постоянно создают препятствия для тех, кто представляет украинскую культуру за рубежом. А сама идея запретить выезд за границу артистов и журналистов – это все равно, что запретить всем пользоваться автомобилями, потому что кто-то нарушает правила дорожного движения.

Напомним, на Украине запрещен выезд за границу мужчин до 60 лет без специального разрешения.