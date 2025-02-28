Генпрокуратура отсудила у бывшего сообщника экс-главы Коми похищенное

Удовлетворен антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову и подконтрольному ему ООО "Север-Финанс". Взысканы деньги, полученные в качестве откатов за повышенные энерготарифы. Отмыли их через региональную футбольную федерацию.

Во время реализации схемы подконтрольное ответчику ООО "Север-Финанс" разместило 50 млн руб. в качестве вклада на счёте, открытом в сыктывкарском филиале ПАО "Транскапиталбанк". С набежавшими процентами сумма составила 60 млн руб. В четверг, 27 февраля, Сыктывкарский городской суд по иску Генпрокуратуры взыскал эти средства с считавшегося казначеем группировки экс-главы республики Вячеслава Гайзера Константина Ромаданова и "Север-Финанса", пишет "Ъ".

Самого Гайзера задержали в сентябре 2015 г. Обвиняемыми по делу о коррупции в Коми и хищении 4,5 млрд руб., помимо него, проходили 13 человек. По данным следствия, в преступную группировку входили бывший зампред регионального правительства Константин Ромаданов, гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и другие. В октябре 2018 г. экс-глава администрации Сыктывкара Роман Зенищев был признан виновным в получении взятки в крупном размере. Он был осужден по "делу Гайзера". Ему дали 10,5 лет в колонии строгого режима. Сам Гайзер в июне 2019 г. получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.