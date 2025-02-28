Россиянам, живущим за границей, могут дать право на бюджетные места в вузах

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает предоставить российским гражданам, проживающим за границей, права на обучение по специальной квоте, установленной Правительством РФ. Она касается образования иностранных граждан в России.

Депутаты отмечают, что одной из стратегических целей внешней политики России является развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, оказание им поддержки и помощи. Но в законе об образовании закреплено, что только иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение среднего профессионального и высшего образования на бюджетной основе. Это ставит россиян, живущих за рубежом, в неравное положение хотя бы по той причине, что во многих странах запрещено иметь двойное гражданство. То есть россияне, чтобы поступить в российские вузы по квоте, должны отказаться в стране проживания от российского гражданства. Или поступать в России на общих основаниях.

На этот недостаток указывал Всемирный координационный совет российских соотечественников. А внесенный законопроект предлагает его исправить.