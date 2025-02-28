28 Февраля 2025
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Общество Омская область
Фото: Сергей Мельников

Виталий Хоценко дал старт реализации региональной программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ»

Сегодня стартовала регистрация участников региональной программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ». Губернатор Омской области Виталий Хоценко возглавил общественный совет проекта.

Этот новый кадровый проект для участников и ветеранов СВО запущен по поручению Президента Владимира Путина.

Глава Омской области Виталий Хоценко особо отметил, что бойцы СВО доказали делом свою способность к решительным действиям и поступкам. Задачей региональной власти Губернатор считает организовать систему мер, которые помогут им стать управленцами, способными вдохновлять и вести за собой коллективы, создать условия для реализации их потенциала в мирной жизни.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Программа «ПРОдвижение для ГЕРОЕВ» – это продолжение кадрового проекта «ПРОдвижение». Реализация программы будет идти на его базе. Проект должен дать возможность участникам СВО из Омского региона максимально реализовать свой потенциал уже в мирной жизни.

Сейчас общественному совету проекта предстоит выбрать тех, кто готов взять на себя ответственность за развитие региона. Принципиальная задача проекта – сформировать новое поколение управленцев из компетентных и неравнодушных людей.

(2025)|Фото: Сергей Мельников

Регистрация участников на сайте проекта https://продвижение55.рф/progeroev продлится до 7 апреля. Затем стартует этап тестирования. Уже в образовательную программу войдут до 75 финалистов.

Теги: виталий хоценко, ПРОдвижение ГЕРОЕВ, бойцы сво, управленцы


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