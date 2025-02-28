Список регионов, где будут сдавать только два ОГЭ, могу расширить

В пилотный проект по сокращению количества ОГЭ до двух (русский язык и математика) войдут еще шесть регионов. Такие поправки предложил Комитет Госдумы по просвещению.

Напомним, в январе в Госдуму был внесен и оперативно принят в первом чтении законопроект о том, что выпускники, которые после 9 класса пойдут в колледж, будут сдавать на четыре, а только два экзамена. Это произойдет уже в этом году в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Северной Осетии. Комитет предлагает добавить в перечень Краснодарский и Камчатский края, Липецкую, Саратовскую и Кемеровскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ. Как заявила глава комитета Ирины Белых, эти регионы сами изъявили желание принять участие.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин с самого начала не исключал расширения списка. В КПРФ и СРЗП считают, что новый закон ограничит права детей на обучение в старших классах. А ОГЭ станет "младшим ЕГЭ" со всеми связанными с ним негативными явлениями.