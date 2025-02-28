Областной суд оставил в СИЗО автора канала "Прекрасная Россия" Анисимова

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты блогера Евгения Анисимова и оставил его под стражей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что 7 февраля Октябрьский районный суд избрал меру пресечения автору YouTube-канала "Прекрасная Россия" в виде заключения под стражу до 21 марта включительно. После этого защита подала апелляцию, однако Свердловский областной суд решил оставить решение о заключении в СИЗО без изменений.

Анисимова обвиняют по п. "б" ч.2 ст.282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета". По версии следствия, с февраля 2023 года по октябрь 2024 года блогер разместил у себя на канале не менее 10 видео, в которых содержались оскорбительные высказывания в адрес правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран.