Задержан директор по закупкам "Макфы"

Накануне был задержан директор по закупкам компании "Макфа" Владлен Паршин. Ему вменяют получение взятки.

"Паршин задержан", - сказал источник РИА Новости.

8 мая 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфа" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).