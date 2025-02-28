Госдеп оценил переговоры РФ и США как конструктивные

Дискуссия на переговорах делегаций России и США в столице Турции была конструктивной. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США, пишет Газета.ru.

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"Соединенные Штаты выразили обеспокоенность относительно доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве", — говорится в публикации.

В беседы обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации двусторонних миссий.

Российскую делегацию возглавлял директор Североатлантического департамента МИД РФ Александр Дарчиев, а делегацию США — заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе Соната Коултер. Они проведут еще одну встречу. Дата и место пока не определены.

Переговоры в Стамбуле 27 февраля длились 6,5 часов. Наша делегация покинула место встречи без комментариев.

Как ранее отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, по итогам встречи российская сторона ожидает понять, насколько быстро и эффективно можно будет двигаться с США дальше в решении системных проблем.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждали, в том числе, организацию контактов по урегулированию украинского конфликта.