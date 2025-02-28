28 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото:nakanune.ru

Жительница Екатеринбурга засудила конноспортивный клуб из-за лошади

В Екатеринбурге владелице лошади пришлось возвращать свое животное через суд.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, еще в июне 2021 года Инна – на тот момент директор конноспортивного клуба "Темп" – заключила с клубом договор о покупке лошади по кличке Ива за 80 тысяч рублей. Лошадь перешла к Инне по акту приема-передачи. Екатеринбурженка оформила в Федерации конного спорта паспорт спортивной лошади, где она была указана владельцем животного.

Но в 2023 году решением учредителей директор конноспортивного клуба сменился. Новое руководство заявило, что лошадь является собственностью клуба, и отказалось отдавать ее Инне. Та обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга и в иске попросила истребовать Иву из незаконного владения КСК "Темп". Конноспортивный клуб подал встречный иск и просил признать договор купли-продажи незаключенным.

Райсуд отказал обеим сторонам, но решение было обжаловано экс-директором. В Свердловском облсуде рассмотрели апелляцию и пришли к выводу, что заключенный в 2021 году договор купли-продажи не был ни расторгнут, ни изменен. В итоге суд обязал конноспортивный клуб "Темп" все же отдать Инне ее лошадь.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году жительница Екатеринбурга засудила ветклинику, которая не помогла ее собаке.

Теги: лошадь, клуб, суд, Екатеринбург


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