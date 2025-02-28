28 Февраля 2025
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Фото: Евгений Матвеев / Global Look Press

Журналист Додолев считает, что Листьева не собирались убивать

Журналист Евгений Додолев считает, что телепродюсер и первый гендиректор ОРТ Влад Листьев "был неугоден многим", но заказчики нападения якобы не собирались его убивать. Додолев привёл детали своего разговора с сотрудником ФСБ Александром Литвиненко об обстоятельствах убийства главы телеканала, которому завтра, 1 марта, исполнится 30 лет.
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Приводя слова Литвиненко, Додолев сказал, что Листьев проявлял излишнюю самостоятельность, стал задавать много вопросов. В ответ на это бизнесмены Бадри Патаркацишвили и Борис Березовский решили припугнуть – ранить в подъезде. Однако исполнители оказались неграмотными и вместо запугивания Листьева убили его.

"Когда прошла новость, что он убит, Березовский был напуган и огорчен, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала", - цитирует Додолева портал News.ru.

По словам журналиста, у Листьева были враги и внутри телекомпании. Додолев подчеркнул, что гендиректор знал о коррумпированности на ОРТ и был намерен навести там порядок.

Известный тележурналист, первый генеральный директор ОАО "Общественное Российское Телевидение" Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 г. в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Когда журналист поднимался по лестнице, двое преступников открыли огонь из пистолета и пистолета-пулемета. От ранения в голову Листьев скончался на месте.

Это преступление стало одним из самых громких заказных убийств 1990-х гг. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст заявлял, что покойный бизнесмен Борис Березовский к смерти Влада Листьева не имеет никакого отношения. В интервью, которое он позже запретил к печати, Эрнст назвал заказчика убийства Листьева.

Теги: Владислав Листьев, ОРТ, генеральный директор, убийство


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