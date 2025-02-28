17-летнюю Викторию из свердловского города Полевского нашли живой

17-летнюю Викторию, пропавшую накануне в Полевском (Свердловская область), нашли живой. Об этом в своих соцсетях сообщил поисковой отряд "ЛизыАлерт".

Никаких подробностей волонтеры больше не сообщают. По данным СМИ, студента сама сбежала из дома, предварительно заблокировав семью и друзей в социальных сетях. Что послужило причиной такого поступка, неизвестно.

Напомним, что девушку искали с 24 февраля. В тот день она ушла на учебу, после чего перестала выходить на связь.