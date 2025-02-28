"Сбербанк" может заработать рекордную прибыль

"Сбербанк" заработал за 2024 году рекордную прибыль в 1,58 трлн руб.

Таковы данные содержатся в сокращенной отчетности компании по МСФО. Рост за прошлый год составил 4,8% при рентабельности капитала на уровне 24%. В начале прошлого года Сбербанк поставил перед собой амбициозные финансовые цели и, несмотря на существенные изменения внешних условий, все выполнил, заявил председатель правления Герман Греф.

Банк немного не дотянул до консенсус-прогноза аналитиков, который составил 1,589 трлн руб. на год и 362,1 млрд руб. за IV квартал (факт – 353,1 млрд руб.).

По словам экспертов, главное, чтобы охлаждение в кредитовании прошло не так болезненно для банковского сектора России. При этом ожидается, что "Сбербанк" в 2025 году повторит прошлогодние успехи и заработает рекордную прибыль, сообщают "Ведомости".

В текущем году прибыль российских банков снизится до 3,4–3,6 трлн руб. Согласно прогнозу агентства "Эксперт РА", это произойдет на фоне замедления темпов кредитования и роста отчислений в резервы по проблемным долгам.