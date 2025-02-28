28 Февраля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк перечислил риски для экономики в 2025 году

В России основные вызовы, с которыми может столкнуться отечественная экономика в текущем году, связаны со сжатием инвестиционного спроса и рынком труда.

Предприятия могут пострадать от повышения процентных ставок и перетока кадров между отраслями. Как сообщила замминистра экономического развития Полина Крючкова, от рисков рецессии защищает контрциклическая политика Банка России и бюджетная – со стороны кабмина РФ.

Рост экономики в ноябре и декабре 2024 года уже перестал быть фронтальным. По данным Росстата, за прошлый год ВВП вырос на 4,1%, такая же динамика, по уточненным данным, наблюдалась и в 2023 году. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году ВВП вырастет на 2,5%. ЦБ РФ ожидает, что темпы роста экономики замедлятся до 1–2%.

В текущем году уровень безработицы в России поднимется с 2,3% до 2,6%. Как следует из макроэкономического опроса Банка России, рост может случиться впервые с пандемийного 2020 года, когда показатель поднялся до 5,9%.

Теги: Минэк, экономика


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