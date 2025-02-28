Госдума: запуск цифрового рубля отложат на 2026 год

Запуск цифрового рубля отложили как минимум до 2026 года.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, скорее всего он заработает не раньше лета следующего года. Парламентарий указал, что нет смысла надолго откладывать запуск цифрового рубля, потому что инфраструктура со стороны Банка России для этого готова и была бы готова к 1 июля у большинства крупных банков. Аксаков считает, что проблемы есть у небольших кредитных организаций, у которых просто не хватает ресурсов, чтобы обеспечить разработку нужной технологической базы.

По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС, бывшего вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, для полноценного внедрения цифрового рубля пока не готова сама платформа. Тестирование проекта отстает на год.

Управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев считает, что массовое внедрение технически возможно не ранее 2027 года, сообщают "Известия".

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор перенес массовое внедрение цифрового рубля с лета 2025 года на более поздний срок.