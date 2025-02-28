28 Февраля 2025
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Политика Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты думы Тюмени утвердили отчёт мэрии об имущественных комплексах

На четырнадцатом заседании Тюменской городской Думы VIII созыва депутатам была представлена информация администрации о содержании имущественных комплексов города в 2024 году.

По словам спикера городской Думы Светланы Ивановой, депутаты изучили эту информацию сначала на заседании профильной постоянной комиссии, потом – на заседании думы, приняв их в итоге к сведению.

Депутаты думы Тюмени(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты тюменской гордумы(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Вся территория Тюмени разбита на 58 имущественных комплексов. В каждом из них есть ответственный ведущий инженер. Он занимается организацией, контролем, реализацией всех вопросов, относящихся к комплексам. Что касается выделенных на комплексы денег, то речь идёт о сумме в 569 млн рублей, что почти на 20% больше, чем в 2024 году. Их площадь в ушедшем году выросла", - сказала Светлана Иванова.

Спикер городской думы Тюмени Светлана Иванова(2025)|Фото: Накануне.RU

Она отдельно остановилась на деталях работы по этому направлению.

"Коллеги работают во взаимодействии с гражданами. Проводят встречи. Реагируют на чаяния, возникающие по теме благоустройства. Важна работа сервиса "Тюмень – наш дом", там можно оперативно получить информацию и отреагировать на неё. Взаимодействие депутатского корпуса и коллег говорит об оперативной работе и решении проблем благоустройства. Содержание имущественного комплекса – всегда на контроле депутатов", - говорит Светлана Иванова.

По словам мэра Тюмени Максима Афанасьева, имущественный комплекс города растёт за счёт строительства новых жилых комплексов.

"Мы не раз пересматривали количество комплексов. За эти годы мы сложили хорошую практику, основанную на нормативной базе. Очень приятно делиться опытом работы с коллегами из других регионов. Мы живём в период цифровизации, и нашим квартальным важно использовать ресурс, основанный на цифровых технологиях. В этом году мы запустим онлайн-сервис автоматической фиксации нарушения правил парковки. Если это не делать автоматизированным способом, мы не напасёмся квартальных. Эта работа будет продолжена", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Максим Афанасьев, Светлана Иванова(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты тюменской гордумы(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты тюменской гордумы(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Теги: Светлана Иванова, Максим Афанасьев, дума Тюмени, депутаты


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