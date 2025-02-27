Ученых, напавших на генконсульство России в Марселе, отправили в тюрьму

Двое исследователей Национального центра научных исследований (CNRS) отправились в тюрьму за нападение на консульство России в Марселе (Франция). Об этом сообщает издание Le Figaro.

Обоих французов приговорили к 8 месяцам лишения свободы, первые пять дней из которых они будут обязаны пробыть в тюрьме. После этого у них появится возможность вернуться домой, но только с электронным браслетом, ограничивающим свободное передвижение.

Во время слушаний 48-летний и 59-летний ученые заявили, что своими действиями только хотели привлечь внимание к ситуации на Украине, но не желали ранить кого-то или нанести ущерб.

"Мы не подумали о последствиях, повели себя глупо", - сказал один из осужденных. Оба также рассказали, что в своей "акции" хотели использовать жидкий азот, который перед этим забрали из лаборатории.

Напомним, утром 24 февраля два "коктейля Молотова" взорвались на территории консульства РФ в Марселе. Пострадавших нет. После представитель МИД в РФ Мария Захарова заявила, что взрывы в Марселе имеют все признаки теракта.